 Babacar için kapıları kapattı – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    için kapıları kapattı

    Babacar için kapıları kapattı
    Beşiktaş'ın gözdeleri arasında yer alan Khouma için hocası Stefano Pioli'den açıklama geldi. İtalyan teknik adam, "Babacar tam bir hücum oyuncusu. Ona antrenörlük etmekten mutluyum. Takım içinde nasıl geliştiğine beraber şahit olacağız" dedi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:50
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