Arjantinliler ‘Mina’ dedi

Marcelo'yu Lyon'a gönderen Beşiktaş için bir iddiada Arjantin'den geldi. Ülkenin La Nacion gazetesi River Plate'te forma giyen Arturo Mina için Rusya ve Türkiye'den teklifler geldiğini, 26 yaşındaki Ekvadorlu oyuncunun da Avrupa'ya açılma zamanının geldiğini düşünmeye başladığını yazdı. Haberde Türkiye şampiyonunun, 1.90'lık stoperi kadrosuna katabileceği ifade edildi.