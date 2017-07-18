Yusuf’un alternatifi Volkan Şen
Yusuf Erdoğan için Trabzon bonservis bedelinde ısrar edince, Beşiktaş'ın Volkan Şen'in transferini gündemine aldığı iddia edildi. F.Bahçe'nin serbest bıraktığı 30 yaşındaki oyuncu için Şenol Güneş 'olumlu' görüş bildirmesine rağmen, başkan Orman bu oyuncuya vize vermemişti. Şen'in Beşiktaş'ın şartlarını kabul ederse siyahbeyazlı formayı giyebileceği belirtildi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Yusuf’un alternatifi Volkan Şen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.