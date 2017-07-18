 Yusuf’un alternatifi Volkan Şen – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Yusuf’un alternatifi Volkan Şen

    Yusuf’un alternatifi Volkan Şen
    için Trabzon bonservis bedelinde ısrar edince, Beşiktaş'ın Volkan Şen'in transferini gündemine aldığı iddia edildi. F.Bahçe'nin serbest bıraktığı 30 yaşındaki oyuncu için Şenol Güneş 'olumlu' görüş bildirmesine rağmen, başkan Orman bu oyuncuya vize vermemişti. Şen'in Beşiktaş'ın şartlarını kabul ederse siyahbeyazlı formayı giyebileceği belirtildi.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:49
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