Töre’nin tedavi süreci başladı
Antrenmanda dizinden sakatlanan ve Almanya'da ameliyat edilen Gökhan Töre, Türkiye'ye dönerek rehabilitasyon çalışmalarına başladı. Töre'nin tedavi süreci en az 3-4 ay sürecek... Takıma tam katılması ve forma giyecek düzeye gelmesinin ise ikinci yarıyı bulacağı ifade ediliyor.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:16
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