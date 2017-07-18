 Töre’nin tedavi süreci başladı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Töre’nin tedavi süreci başladı

    Töre’nin tedavi süreci başladı
    Antrenmanda dizinden sakatlanan ve Almanya'da ameliyat edilen , Türkiye'ye dönerek rehabilitasyon çalışmalarına başladı. Töre'nin tedavi süreci en az 3-4 ay sürecek... Takıma tam katılması ve forma giyecek düzeye gelmesinin ise ikinci yarıyı bulacağı ifade ediliyor.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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