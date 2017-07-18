 Talisca’ya sağlık kontrolü – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ya sağlık kontrolü

    Talisca’ya sağlık kontrolü
    Hazırlıklara geç başlayan Anderson sağlık kontrolünden geçti. Fulya'daki bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı oyuncu, genel cerrahi, kalp ve akciğer kontrollerinden geçirildi. Burnundan operasyon geçiren Gökhan Gönül ile birlikte İstanbul'da kalan Talisca, çalışmalarını burada sürdürecek.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca’ya sağlık kontrolü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.