Talisca’ya sağlık kontrolü
Hazırlıklara geç başlayan Anderson Talisca sağlık kontrolünden geçti. Fulya'daki bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı oyuncu, genel cerrahi, kalp ve akciğer kontrollerinden geçirildi. Burnundan operasyon geçiren Gökhan Gönül ile birlikte İstanbul'da kalan Talisca, çalışmalarını burada sürdürecek.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:16
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