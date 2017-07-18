 Oyuncu satma dersi verilir! – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Oyuncu satma dersi verilir!

    Oyuncu satma dersi verilir!

    Siyah-beyazlı kulüp, Orman döneminde 18 futbolcunun satışından 48.2 milyon euro gelir elde etti. Bu rakamın 22.7 milyon euro’su defans oyuncularından geldi. Rekor ise 13 milyon euro’ya Çin’e giden Ba’da

    Yeni sezon öncesi Marcelo Guedes ile Luiz Rhodolfo'yu bonservis bedelleriyle başka kulüplere gönderen Beşiktaş, başkan Fikret Orman döneminde futbolcu satışından 48 milyon 261 bin euro gelir elde etti. Siyah-beyazlılar, Orman'ın başkanlığında 9'u savunmacı, 4'ü kaleci, 4'ü orta saha ve 1'i ise forvet olmak üzere toplam 18 oyuncu sattı. En büyük gelir 13 milyon euro'ya Çin'e giden Demba Ba'dan kazanılırken, savunma oyuncularının satışından ise 22 milyon 725 bin euro bonservis bedeli kasaya girdi.

    3 STOPERDEN 20 MİLYON EURO
    ÇİN 'E giden Ersan Gülüm ile Lyon'a satılan Marcelo'dan 7'şer milyon euro geldi. Leipzig'e transfer olan Atınç'tan ise toplamda 6 milyon euro kasaya girdi. Milan'a satılan Jose Sosa'dan da 7.5 milyon euro bonservis bedeli elde edildi.

    McGregor - Kaleci - Hull City - 1 milyon 746 bin
    Cenk Gönen - Kaleci - Galatasaray 600 bin
    Korcan Çelikay - Kaleci - Sivasspor 90 bin
    Günay Güvenç - Kaleci - Göztepe 75 bin
    Marcelo Stoper - Lyon - 7 milyon
    Ersan Gülüm - Stoper - HB CFFC 7 milyon
    Atınç Nukan - Stoper - Leipzig - 6 milyon
    Rhodolfo - Stoper - Flamengo - 1.4 milyon
    Delgado - Stoper - Alaves - 400 bin


    Sezer Özmen - Stoper - Ç. Rizespor 75 bin
    Erkan Kaş - Sol Bek - K. Karabük 375 bin
    Tanju Kayhan - Sağ Bek - K. Karabük 375 bin
    Furkan Şeker - Sağ Bek - Göztepe 100 bin
    Sosa Orta Saha - Milan - 7.5 milyon
    Kerim Frei - Orta Saha - Birmingham 2 milyon 250 bin
    Olcay Şahan - Orta Saha - Trabzonspor 200 bin
    Cumali Bişi - Orta Saha - Ç. Rizespor 75 bin
    Demba Ba - Forvet - SH Shenhua 13 milyon
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:39
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