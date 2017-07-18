Oyuncu satma dersi verilir!

Siyah-beyazlı kulüp, Orman döneminde 18 futbolcunun satışından 48.2 milyon euro gelir elde etti. Bu rakamın 22.7 milyon euro’su defans oyuncularından geldi. Rekor ise 13 milyon euro’ya Çin’e giden Ba’da

Yeni sezon öncesi Marcelo Guedes ile Luiz Rhodolfo'yu bonservis bedelleriyle başka kulüplere gönderen Beşiktaş, başkan Fikret Orman döneminde futbolcu satışından 48 milyon 261 bin euro gelir elde etti. Siyah-beyazlılar, Orman'ın başkanlığında 9'u savunmacı, 4'ü kaleci, 4'ü orta saha ve 1'i ise forvet olmak üzere toplam 18 oyuncu sattı. En büyük gelir 13 milyon euro'ya Çin'e giden Demba Ba'dan kazanılırken, savunma oyuncularının satışından ise 22 milyon 725 bin euro bonservis bedeli kasaya girdi.



3 STOPERDEN 20 MİLYON EURO

ÇİN 'E giden Ersan Gülüm ile Lyon'a satılan Marcelo'dan 7'şer milyon euro geldi. Leipzig'e transfer olan Atınç'tan ise toplamda 6 milyon euro kasaya girdi. Milan'a satılan Jose Sosa'dan da 7.5 milyon euro bonservis bedeli elde edildi.



McGregor - Kaleci - Hull City - 1 milyon 746 bin

Cenk Gönen - Kaleci - Galatasaray 600 bin

Korcan Çelikay - Kaleci - Sivasspor 90 bin

Günay Güvenç - Kaleci - Göztepe 75 bin

Marcelo Stoper - Lyon - 7 milyon

Ersan Gülüm - Stoper - HB CFFC 7 milyon

Atınç Nukan - Stoper - Leipzig - 6 milyon

Rhodolfo - Stoper - Flamengo - 1.4 milyon

Delgado - Stoper - Alaves - 400 bin





Sezer Özmen - Stoper - Ç. Rizespor 75 bin

Erkan Kaş - Sol Bek - K. Karabük 375 bin

Tanju Kayhan - Sağ Bek - K. Karabük 375 bin

Furkan Şeker - Sağ Bek - Göztepe 100 bin

Sosa Orta Saha - Milan - 7.5 milyon

Kerim Frei - Orta Saha - Birmingham 2 milyon 250 bin

Olcay Şahan - Orta Saha - Trabzonspor 200 bin

Cumali Bişi - Orta Saha - Ç. Rizespor 75 bin

Demba Ba - Forvet - SH Shenhua 13 milyon

