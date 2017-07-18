Oyuncu satma dersi verilir!
Siyah-beyazlı kulüp, Orman döneminde 18 futbolcunun satışından 48.2 milyon euro gelir elde etti. Bu rakamın 22.7 milyon euro’su defans oyuncularından geldi. Rekor ise 13 milyon euro’ya Çin’e giden Ba’da
Yeni sezon öncesi Marcelo Guedes ile Luiz Rhodolfo'yu bonservis bedelleriyle başka kulüplere gönderen Beşiktaş, başkan Fikret Orman döneminde futbolcu satışından 48 milyon 261 bin euro gelir elde etti. Siyah-beyazlılar, Orman'ın başkanlığında 9'u savunmacı, 4'ü kaleci, 4'ü orta saha ve 1'i ise forvet olmak üzere toplam 18 oyuncu sattı. En büyük gelir 13 milyon euro'ya Çin'e giden Demba Ba'dan kazanılırken, savunma oyuncularının satışından ise 22 milyon 725 bin euro bonservis bedeli kasaya girdi.
3 STOPERDEN 20 MİLYON EURO
ÇİN 'E giden Ersan Gülüm ile Lyon'a satılan Marcelo'dan 7'şer milyon euro geldi. Leipzig'e transfer olan Atınç'tan ise toplamda 6 milyon euro kasaya girdi. Milan'a satılan Jose Sosa'dan da 7.5 milyon euro bonservis bedeli elde edildi.
McGregor - Kaleci - Hull City - 1 milyon 746 bin
Cenk Gönen - Kaleci - Galatasaray 600 bin
Korcan Çelikay - Kaleci - Sivasspor 90 bin
Günay Güvenç - Kaleci - Göztepe 75 bin
Marcelo Stoper - Lyon - 7 milyon
Ersan Gülüm - Stoper - HB CFFC 7 milyon
Atınç Nukan - Stoper - Leipzig - 6 milyon
Rhodolfo - Stoper - Flamengo - 1.4 milyon
Delgado - Stoper - Alaves - 400 bin
Sezer Özmen - Stoper - Ç. Rizespor 75 bin
Erkan Kaş - Sol Bek - K. Karabük 375 bin
Tanju Kayhan - Sağ Bek - K. Karabük 375 bin
Furkan Şeker - Sağ Bek - Göztepe 100 bin
Sosa Orta Saha - Milan - 7.5 milyon
Kerim Frei - Orta Saha - Birmingham 2 milyon 250 bin
Olcay Şahan - Orta Saha - Trabzonspor 200 bin
Cumali Bişi - Orta Saha - Ç. Rizespor 75 bin
Demba Ba - Forvet - SH Shenhua 13 milyon
3 STOPERDEN 20 MİLYON EURO
ÇİN 'E giden Ersan Gülüm ile Lyon'a satılan Marcelo'dan 7'şer milyon euro geldi. Leipzig'e transfer olan Atınç'tan ise toplamda 6 milyon euro kasaya girdi. Milan'a satılan Jose Sosa'dan da 7.5 milyon euro bonservis bedeli elde edildi.
McGregor - Kaleci - Hull City - 1 milyon 746 bin
Cenk Gönen - Kaleci - Galatasaray 600 bin
Korcan Çelikay - Kaleci - Sivasspor 90 bin
Günay Güvenç - Kaleci - Göztepe 75 bin
Marcelo Stoper - Lyon - 7 milyon
Ersan Gülüm - Stoper - HB CFFC 7 milyon
Atınç Nukan - Stoper - Leipzig - 6 milyon
Rhodolfo - Stoper - Flamengo - 1.4 milyon
Delgado - Stoper - Alaves - 400 bin
Sezer Özmen - Stoper - Ç. Rizespor 75 bin
Erkan Kaş - Sol Bek - K. Karabük 375 bin
Tanju Kayhan - Sağ Bek - K. Karabük 375 bin
Furkan Şeker - Sağ Bek - Göztepe 100 bin
Sosa Orta Saha - Milan - 7.5 milyon
Kerim Frei - Orta Saha - Birmingham 2 milyon 250 bin
Olcay Şahan - Orta Saha - Trabzonspor 200 bin
Cumali Bişi - Orta Saha - Ç. Rizespor 75 bin
Demba Ba - Forvet - SH Shenhua 13 milyon
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 03:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
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