Orman'ı Guangzhou'da taraftarlar karşıladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı Çin'in Guangzhou şehrinde bir grup siyah-beyazlı taraftar karşıladı.
Guangzhou Baiyun Havalimanın'da 'Çin'deki Beşiktaşlılar Derneği'nden gelen Çinli futbolseverlerin ve Çin'de yaşayan Türklerden oluşan kalabalık bir taraftar grubunca karşılanan Fikret Orman'a büyük ilgi gösterildi. Fikret Orman'a Çinli Beşiktaşlı çocuklar siyah,beyazlı çiçekler hediye etti. Orman da taraftarla öz çekim yaptı. Havalimanındaki karşılamanın ardından taraftarlar, Fikret Orman ve yöneticilerle birlikte araç konvoyuyla şehir merkezine hareket etti.
Beşiktaş yönetimi, Guangzhou'daki temaslarının ardından yarın FC Schalke 04 ile oynayacak hazırlık maçı için Zhuhai kentine geçecek.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:03
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Fenerbahçe'ye tanıdık golcü
Toplam 1
Yorum
akigo yetenekli ve karakterli bir futbolcu.fenerde iş yapar bence.
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Forvete yeni aday: Negredo
Toplam 9
Yorum
44istanbul Golcü, stopper, sag kanat... bu siralamayla cok saglam transfer yapilmasi lazim. Golcü olmazsa olmaz! Golcü bulamdan lige baslarsan, ilk 3 giremezsin. Diger bölgelere bir türlü caresi bulunur. Ama avrupada basarili olmak istiyorsan, bu 3 bölgeye cok iyi takyiveler sart!
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Aslan gibi teklif
Toplam 13
Yorum
hakbeymus 12 kişi var burda :))))
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