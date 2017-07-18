Lens'e pençe

Sağlık sorunları nedeniyle Choupo’dan vazgeçen Kartal, rotayı Lens’e çevirdi. Sunderland’a kiralama için 2 milyon euro teklif edilecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanatlara yapacağı takviye konusunda rota değiştirdi. Bonservisi elinde olan Kamerunlu oyuncu Choupo Moting ile uzun süredir ilgilenen siyah-beyazlılar, oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle bu transferden vazgeçti. Schalke 04 forması giydiği dönemde nisan ayında sakatlanan Kamerunlu yıldızın sakatlığını halen atlatamamış olması nedeniyle yönetimin görüşmelerini sonlandırdığı bildirildi. Moting'den vazgeçen Beşiktaş, rotayı Jeremain Lens'e çevirdi. Sunderland ile kiralık pazarlıklarına başlayacak olan yönetimin, bu hafta içinde resmi girişimde bulunacağı belirtildi.



1 YILLIĞINA KİRALANACAK

Teklifin 2 milyon euro olacağı, satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtiliyor. İngiliz ekibiyle anlaşma sağlanması durumunda Hollandalı oyuncuyla da görüşecek olan Beşiktaş, Lens'in de kabul etmesi durumunda yıldız futbolcuyu bir yıllığına kiralayacak.