 Kaptan oluyor – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Kaptan oluyor

    Kaptan oluyor
    Lyon, Marcelo'yu dün basına tanıttı. Marcelo, kulüp tarihinde yer alan Brezilyalı futbolcular nedeniyle Lyon'a her zaman sempati duyduğunu belirterek, "Beşiktaş büyük kulüp ve orada bulunmaktan dolayı mutluydum. Ama Lyon geleceğim için güzel bir fırsat. Brezilya Milli Takımı'na seçilme şansım artacak" dedi. Marcelo'nun kaptanlığa getirilebileceği de belirtildi.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:25
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