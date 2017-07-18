Forvete yeni aday: Negredo

Beşiktaş'ın İspanyol golcü Alvaro Negredo ile ilgilendiği iddia edildi.

Geçen sezon Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki forvetin bonservisi Valencia'da bulunuyor. Premier Lig'de 36 maçta görev yapan Negredo, 9 gol 4 asistlik performansına rağmen M'Brouhg'nun küme düşmesine engel olamamıştı. Valencia ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Negredo'nun piyasa değeri 7.5 milyon euro. Beşiktaş'ın oyuncu için teklif yaptığı ve yanıt beklediği ileri sürüldü.