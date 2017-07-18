 Forvete yeni aday: Negredo – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Forvete yeni aday: Negredo

    Forvete yeni aday: Negredo

    Beşiktaş'ın İspanyol golcü ile ilgilendiği iddia edildi.

    Geçen sezon Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki forvetin bonservisi Valencia'da bulunuyor. Premier Lig'de 36 maçta görev yapan Negredo, 9 gol 4 asistlik performansına rağmen M'Brouhg'nun küme düşmesine engel olamamıştı. Valencia ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Negredo'nun piyasa değeri 7.5 milyon euro. Beşiktaş'ın oyuncu için teklif yaptığı ve yanıt beklediği ileri sürüldü.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:36
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