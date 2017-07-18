Ersan Gülüm Avustralya’da

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Ersan Adem Gülüm, Avustralya'nın Adelaide United ta kımına transfer oldu. Yine kiralık olarak forma giyecek olan Ersan, "Avustralya futbolu bana çok şey kattı. Bunun bedelini geri ödemek için buradayım" dedi. Melbourne doğumlu olan Ersan, Avustralya'da daha önce Hume City'de oynamıştı. 30 yaşındaki Ersan'ın bonservisi Çin'in Hebei China Fortune takımında.