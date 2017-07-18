 Costa, Atletico forması giydi – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Costa, Atletico forması giydi

    Costa, Atletico forması giydi
    Beşiktaşlı taraftarların transferini çok istediği Chelsea'li , sosyal medyadaki canlı yayında Atletico Madrid forması giydi. Brezilyalı forvetin, İspanyol ekibine gitmesi beklenirken, Beşiktaş umudunu yitirmedi. Nedeni ise Atletico'nun 6 aylık transfer yasağının bulunması.

    Madrid ekibinin, transferin gerçekleşmesi durumunda Costa'yı 6 aylığına başka bir kulübe kiraya vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın bu durumda 28 yaşındaki Costa için şansını deneyeceği ifade ediliyor.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:00
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