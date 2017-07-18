Costa, Atletico forması giydi
Beşiktaşlı taraftarların transferini çok istediği Chelsea'li Diego Costa, sosyal medyadaki canlı yayında Atletico Madrid forması giydi. Brezilyalı forvetin, İspanyol ekibine gitmesi beklenirken, Beşiktaş umudunu yitirmedi. Nedeni ise Atletico'nun 6 aylık transfer yasağının bulunması.
Madrid ekibinin, transferin gerçekleşmesi durumunda Costa'yı 6 aylığına başka bir kulübe kiraya vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın bu durumda 28 yaşındaki Costa için şansını deneyeceği ifade ediliyor.
Madrid ekibinin, transferin gerçekleşmesi durumunda Costa'yı 6 aylığına başka bir kulübe kiraya vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ın bu durumda 28 yaşındaki Costa için şansını deneyeceği ifade ediliyor.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 04:00
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