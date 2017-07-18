 Çin seferi sürecek – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Çin seferi sürecek

    Çin seferi sürecek

    Çin'de olan başkan , Şanghay Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti.

    Yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın da yer aldığı ziyarette Şanghay Futbol Federasyonu Direktörü Junwei Zhu ile görüş alışverişinde bulunan Orman, "Türkiye'den ilk defa bir kulüp Çin'e geliyor. Çin'e Beşiktaş'ın gelişi büyük yankı uyandırdı. Bu yıl sadece bir maç yapacağız. Önümüzdeki dönemde daha uzun soluklu planlarımız olacak" diye konuştu.

    Takım da gitti
    Beşiktaş, 'Hedef 100 milyon taraftar' projesi kapsamında dün gece Çin'e gitti. Siyah-beyazlı oyuncular, Çin'de Shangai ve Guangzhou şehirlerinde ziyaretlerde bulunacak. Yarın Zhuhai kentinde Alman ekibi Schalke 04 ile bir hazırlık maçı oynadıktan sonra Türkiye'ye dönecek olan Kartal, 1 gün izin yaptıktan sonra hazırlık kampı için İspanya'ya gidecek. Burada Valladolid, Las Palmas ve Real Betis ile 3 hazırlık maçı yapacak.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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