 Caner’den muhteşem gol – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Caner’den muhteşem gol

    Caner’den muhteşem gol
    İnter'den 750 bin euro'ya bonservisi alınan yeni sezon öncesi formuyla umut veriyor... Tecrübeli futbolcu, önceki gün 3-3 biten Fortuna Sittard maçında frikikten doksana harika bir gol atarken, sakatlığının izlerinden kurtulduğunu gösterdi. Caner'in Adriano ile sıkı bir rekabete girmesi beklenirken, sol bekte Beşiktaş'ın bu sezon sıkıntı yaşamayacağı dile getiriliyor.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:18
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