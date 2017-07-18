Caner’den muhteşem gol
İnter'den 750 bin euro'ya bonservisi alınan Caner Erkin yeni sezon öncesi formuyla umut veriyor... Tecrübeli futbolcu, önceki gün 3-3 biten Fortuna Sittard maçında frikikten doksana harika bir gol atarken, sakatlığının izlerinden kurtulduğunu gösterdi. Caner'in Adriano ile sıkı bir rekabete girmesi beklenirken, sol bekte Beşiktaş'ın bu sezon sıkıntı yaşamayacağı dile getiriliyor.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Caner’den muhteşem gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.