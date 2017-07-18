 Beşiktaş'ı Çin'de taraftarlar karşıladı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Beşiktaş'ı Çin'de taraftarlar karşıladı

    Beşiktaş'ı Çin'de taraftarlar karşıladı

    Gece yarısı özel uçakla İstanbul'dan ayrılan Beşiktaş, 11 saatlik yolculuğun ardından Çin'in Guangzhou şehrine ulaştı. Siyah-beyazlıları havaalanında bir grup taraftar karşıladı.

    Anderson Talisca, Gökhan Gönül ve Hüseyin Yılmaz ile, izinli Quaresma ve Pepe'nin yer almadığı kafile, havalimanından otobüsle ayrılarak 3 saat uzaklıktaki kamp yapacağı otele hareket etti.

    Beşiktaş, çarşamba günü TSİ 15.00'te Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile Zhuhai Sports Center'da bir hazırlık maçı yapacak.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:56
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