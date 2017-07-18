Beşiktaş'ı Çin'de taraftarlar karşıladı
Gece yarısı özel uçakla İstanbul'dan ayrılan Beşiktaş, 11 saatlik yolculuğun ardından Çin'in Guangzhou şehrine ulaştı. Siyah-beyazlıları havaalanında bir grup taraftar karşıladı.
Anderson Talisca, Gökhan Gönül ve Hüseyin Yılmaz ile, izinli Quaresma ve Pepe'nin yer almadığı kafile, havalimanından otobüsle ayrılarak 3 saat uzaklıktaki kamp yapacağı otele hareket etti.
Beşiktaş, çarşamba günü TSİ 15.00'te Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile Zhuhai Sports Center'da bir hazırlık maçı yapacak.
Beşiktaş, çarşamba günü TSİ 15.00'te Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile Zhuhai Sports Center'da bir hazırlık maçı yapacak.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 17
Yorum
sttayy cok kötü bir oyuncu
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 17
Yorum
roberto gerçi carole den daha kötü olamaz zannımca ;)
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 17
Yorum
roberto uruguay ın bilinen takımı nacional in altyapısından çıkma...tahminimce muslera bu transferde etkili olmuş. umarım iyi çıkar.
Beşiktaş'ı Çin'de taraftarlar karşıladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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