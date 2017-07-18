Basketbola yeni kurul
Beşiktaş İcra Kurulu tarafından basketbol şubesinin kurumsal gelişimine katkı sağlaması amacıyla Basketbol Danışma Kurulu oluşturuldu. Basketbol Danışma Kurulu'na, basketbol şubesinden sorumlu yönetici Cihat Kumuşoğlu başkanlık yapacak. Kurulun diğer üyeleri ise Turhan Koray, Saruhan Özel ve Celal Altıntaş.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:22
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