Bakan Kılıç Samsun'da konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin 294 sporcu ile mücadele edeceği 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda, bugüne kadar aldığı en fazla madalyayı alacağı temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da bir otelde 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Kılıç, oyunlar öncesi kendisinin ve sporcuların büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.



"Bu oyunları Türkiye'nin elinden almak için çok uğraştılar"

Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, bu önemli organizasyonun Türkiye'den alınması için çok çaba sarf edildiğini anlatarak, şöyle konuştu:



"15 Temmuz hain darbe girişinden sonra bu oyunları Samsun ve Türkiye'nin elinden almak için çok uğraştılar. Bazı hainler ülkelerini dünyada kötü anlattı. Biz onlarla da mücadele ederek yoğun bilgilendirme çalışması yaparak olimpiyatların Samsun'da kalmasını sağladık. Oyunları Türkiye'den alıp başka bir ülkeye verme konusunda da çok az kalmıştı, başarmak üzereydiler. Çok şükür ki öyle olmadı."



"Çok sayıda madalya kazanma umudumuz var"

Bakan Kılıç, Türkiye'nin sporcularına her konuda büyük destek verdiğine değinerek, "Rio Olimpiyatları sonrasında bazı federasyonlarda değişlik yaparak, yükselişe geçtik. Samsun'daki oyunlarda da bu değişikliğin meyvelerini almaya başlayacağız. Çok sayıda madalya kazanmayı umut ediyoruz. Oyunlarda Türkiye olarak 294 sporcu ile mücadele edeceğiz. İnşallah Samsun'da bugüne kadar aldığımız en fazla madalyayı alacağız, temennimiz bu " dedi.



"İngiliz sporcular kampanya ile buraya geldi"

Olimpiyat oyunlarına İngiliz kafilesinin devlet desteği olmadan, kendi imkanlarıyla katıldığına dikkat çeken Bakan Kılıç, "Samsun'daki olimpiyatlara katılmak için İngiliz sporcular sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. 100 bin Pound toplamaları gerekiyordu gelebilmeleri için. Toplayamasalar gelemeyeceklerdi. Oyunlar için Türkiye'ye gelmeden bir hafta önce bunu sosyal medyadan duyurdular. İngiltere'yi göz önüne alırsak farklı ülkelerdeki geçmişinden gelen yatırımlarından elde ettikleri, kuzey denizindeki petrol platformlarından elde ettikleri, şirketleri ve finansal gücü aracılığıyla elde ettikleri var ama işitme engelliler milli takımları kampanya yapıp 100 bin pound bulup öyle gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sporcularına her türlü maddi ve manevi desteği verdiğini belirterek, tek isteklerinin oyuncularının daha fazla kendisini geliştirmesi ve dünya ile daha fazla entegre olması olduğunu sözlerine ekledi.