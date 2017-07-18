 Ankara’da kupa coşkusu – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ankara’da kupa coşkusu

    Ankara’da kupa coşkusu
    Süper Lig'de 2016- 2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın kutlamaları tüm hızıyla sürüyor. Ankara'da bir Alışveriş Merkezi'ndeki Kartal Yuvası'nın organize ettiği kutlamaya, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Deniz Atalay da katıldı. Kutlamada üzerinde kartal sembolünün bulunduğu pasta kesildi.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ankara’da kupa coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.