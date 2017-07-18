Ankara’da kupa coşkusu

Süper Lig'de 2016- 2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın kutlamaları tüm hızıyla sürüyor. Ankara'da bir Alışveriş Merkezi'ndeki Kartal Yuvası'nın organize ettiği kutlamaya, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Deniz Atalay da katıldı. Kutlamada üzerinde kartal sembolünün bulunduğu pasta kesildi.