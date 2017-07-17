UEFA'dan Beşiktaş açıklaması
UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti
UEFA Tahkim Kurulu, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da oynanan Olympique Lyon maçında çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verilen 2 yıl içinde benzer olayların tekrar yaşanması halinde uygulanacak bir yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin avro para cezasına yapılan itirazı kabul etmedi.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "13 Temmuz'da toplanan UEFA Tahkim Kurulu, 13 Nisan'da Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe verilen 2 yıl ertelemeli bir yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin avro para cezasına yapılan itirazı reddetti." denildi.
Siyah-beyazlı kulübe meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması gerekçeleriyle bu cezalar verilmişti. Beşiktaş, Fransa'da oynanan maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN LYON MAÇI SAVUNMASI
Başkan Orman UEFA'nın disiplin komitesi ile yapılan görüşme hakkında; "Burada kendi haklılığımızı anlattık. UEFA'nın kendi kararları içerisinde şu var; bütün gelen taraftarları Türkiye forması da giyse, Türk Bayrağı da alsa bizim taraftarımız olarak kabul ediyorlar. Biz de bunun çok saçma olduğunu söyledik. Lyon maçında 5 kişi 10 kişi 50 kişi değil ; Türkler için 10 binin üzerinde bilet satıldığını hatırlattık ve bunun güvenliğinden de onların sorumlu olduğunu belirttik, bu kararı onların verdiğini ve o biletlerden gelen geliri de yine onların yani Lyon'un aldığını bütün bunlar için bizim bir kararımız olmadığını ifade ettik. Önümüzdeki süreçte de bu kadar Avrupa'da iyi yönetilen , Türkiye'nin en önemli kurumu olan ve son özellikle 5 senedir de UEFA ile ilişkilerimiz hem FFP ve hem de bütün kuralları açısından çok iyi giden kulübü cezalandırmanın iyiyi değil kötüyü öne çıkaracağını ifade ettik. İnşallah doğru bir karar verirler" açıklamasını yaptı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:55
-
Volkan kaleyi kaptırıyor mu?
Toplam 20
Yorum
MUSA GÜNDOĞAR YÖNETİM SON 2 SEZONDUR ONA KİBARCA GİT DİYOR..O İSE İNATLA OYNAYACAĞIM DİYOR..BENCE THE END.
-
Çeşme tatili kızdırdı
Toplam 29
Yorum
karadeniz81 kendilerini bulumayan hınt kuması sananlar satılsın
-
Beşiktaş Marcelo'yu KAP'a bildirdi
Toplam 47
Yorum
GS'LİYİM EZELDEN.1903 MERAK ETMEYİN RENKSİZLERİ AYRI OLARAK YIKIYCAZ:)SONUÇ AÇIKLANDI UEFA MAÇINDA 2 YIL İÇİNDE SAHAYA 1 SU ŞİŞESİ DAHİ ATARSANIZ DİREKT MEN:)
UEFA'dan Beşiktaş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.