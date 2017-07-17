Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Ersan Adem Gülüm'ün yeni takımı belli oldu. Bonservisi Çin ekibi Hebei China Fortune'da bulunan tecrübeli savunmacı vatandaşı olduğu Avustralya'ya gidiyor.

Ersan Adem Gülüm, Avustralya A Ligi ekiplerinden Adelaide United tarafından kiralandı.

7 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

Ersan, 2015-16 sezonunun ortasında Beşiktaş'tan Hebei China Fortune'a 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuş, Siyah Beyazlı takımın kasasına hatrı sayılır miktarda para girmesini sağlamıştı.

GEÇEN SEZON OYNAMADI

Sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta geçiren 30 yaşındaki futbolcu, Siyah Beyazlı formayla hiçbir resmi müsabakada yer almadı.