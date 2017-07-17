Talisca, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçti.
Anderson Talisca, Fulya'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan yıldız futbolcu; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Başarılı orta sahanın kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:41
-
Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 13
Yorum
GS DURSUN ÖZBEK GİT KARDEŞİM SEN KİMSİNDE SNEİDERİ GÖNDERDİN ŞAMPIYON OLDUYSAN ADAM SAYESİNDE OLDU MUSLERA SAYESİNDE
-
Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 13
Yorum
CEM SANKİ ALDIKLARI ADAMLAR HARİKA İŞLER YAPIYO DA DEVAMI GELECEK DİYO . BÖYLE GELECEKSE DEVAMI GELMESIN
-
Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 13
Yorum
yav hee hee fikstür arası gelmeden Tudor kovulur,Yönetimde yüz olmadığı için kalır gitti Riva paraları gitti sonra haydii galatasarylılar yardım edin.
Talisca, sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.