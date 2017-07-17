 Talisca, sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Talisca, sağlık kontrolünden geçti

    Talisca, sağlık kontrolünden geçti

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sağlık kontrolünden geçti.

    Beşiktaş'ta, annesinin rahatsızlığından dolayı izin alan ve takıma geç katılan Talisca'nın sağlık kontrolü bugün yapıldı.

    Anderson Talisca, Fulya'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan yıldız futbolcu; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Başarılı orta sahanın kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:41
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