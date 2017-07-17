 'Son renkli bükücü' – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'Son renkli bükücü'

    'Son renkli bükücü'
    Beşiktaşlılar, yıldız transfer için rakipleri kızdıracak bir pankart hazırladı. Avatar çizgi filmindeki Aang karakterini 5 numaralı forma ve elinde kartal pençesiyle çizen siyah-beyazlılar, yanına böyle yazdılar.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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