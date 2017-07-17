 Şenol hoca endişeli – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Şenol hoca endişeli

    Şenol hoca endişeli

    , sadece 3 gün sürecek Çin kampının saat farkı, yorgunluk ve yolculuk süresi gibi sebeplerle takımı yıpratmasından korkuyor.

    Başkan Orman, Çin'de kulüp için önemli gelişmeler olabileceğini düşünse de teknik direktör takım için endişeli. Bu seyahatin oyuncuları yormasından korkan usta hoca, yönetime verdiği raporda şunları sıraladı:

    -İstanbul ile Guangzhou arasında 5 saat fark var. Bu takımı çok yıpratır.
    -10 saat 20 dakikalık bir uçuş olacak. Gün 5 saat uzayacak.
    -Kontinental uçuşlara alışık olmayan bazı oyuncuların jet-lag olması durumunda normal uyku düzenine geçebilmeleri için 5 gün gerekecek.
    -Sadece 3 gün sürecek seyahat sonrasında bu kez gün 5 saat kısalacak... Tecrübeli hoca, ayrıca kampa gidecek olan aşçılardan da futbolcuların bu durumuna uygun enerji kaybını telafi edecek yemekler hazırlamalarını istedi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:07
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