Şenol hoca endişeli
Şenol Güneş, sadece 3 gün sürecek Çin kampının saat farkı, yorgunluk ve yolculuk süresi gibi sebeplerle takımı yıpratmasından korkuyor.
Başkan Orman, Çin'de kulüp için önemli gelişmeler olabileceğini düşünse de teknik direktör Şenol Güneş takım için endişeli. Bu seyahatin oyuncuları yormasından korkan usta hoca, yönetime verdiği raporda şunları sıraladı:
-İstanbul ile Guangzhou arasında 5 saat fark var. Bu takımı çok yıpratır.
-10 saat 20 dakikalık bir uçuş olacak. Gün 5 saat uzayacak.
-Kontinental uçuşlara alışık olmayan bazı oyuncuların jet-lag olması durumunda normal uyku düzenine geçebilmeleri için 5 gün gerekecek.
-Sadece 3 gün sürecek seyahat sonrasında bu kez gün 5 saat kısalacak... Tecrübeli hoca, ayrıca kampa gidecek olan aşçılardan da futbolcuların bu durumuna uygun enerji kaybını telafi edecek yemekler hazırlamalarını istedi.
-İstanbul ile Guangzhou arasında 5 saat fark var. Bu takımı çok yıpratır.
-10 saat 20 dakikalık bir uçuş olacak. Gün 5 saat uzayacak.
-Kontinental uçuşlara alışık olmayan bazı oyuncuların jet-lag olması durumunda normal uyku düzenine geçebilmeleri için 5 gün gerekecek.
-Sadece 3 gün sürecek seyahat sonrasında bu kez gün 5 saat kısalacak... Tecrübeli hoca, ayrıca kampa gidecek olan aşçılardan da futbolcuların bu durumuna uygun enerji kaybını telafi edecek yemekler hazırlamalarını istedi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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