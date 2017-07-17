Orman'dan Şanghay Futbol Federasyonu'na ziyaret

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Başkan Fikret Orman, Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Şevki Bostan ve kulüp çalışanlarının, Şanghay Futbol Federasyonunu ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada, Şanghay Futbol Federasyonu Direktörü Junwei Zhu'nun ev sahipliği yaptığı ziyarette iki ülke arasında futbol alanında yapılabilecek iş birlikleri konuşulduğu kaydedildi.

Fikret Orman ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Çin'de gördükleri ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çin ile Türkiye arasında sporun önemli bir köprü olacağını aktaran Orman,"Türkiye'den ilk defa bir kulüp Çin'e geliyor. Beşiktaş'ın buraya gelişi büyük yankı uyandırdı. Bu yıl sadece bir maç yapacağız. Önümüzdeki dönemde daha uzun soluklu planlarımız olacak. Dünya takımı olma yolunda attığımız bu ilk adım Çinli yetkililerle yaptığımız ziyarette karşılıklı fikir alışverişiyle daha da somutlaştı." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Fikret Orman'ın, Çinli spor adamına Beşiktaş forması ve siyah-beyaz nazarlık hediye ettiği, Zhu'nun da Orman'a Futbol Federasyonunun şiltini ve bayrağını verdiği belirtildi.