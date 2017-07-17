Marcelo neden Lyon'u tercih ettiğini açıkladı

Lyon'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Brezilyalı savunmacı, "Burası harika bir kulüp. Bir çok Brezilyalı futbolcu burada önemli başarılar elde etti. Ben de onlar gibi güzel hikayeler ortak olmak için buradayım." dedi.

Basın toplantısında Beşiktaş hakkında da konuşan Marcelo, "Lyon'u Brezilya'da herkes bilir. Beşiktaş da büyük bir kulüp ve orada şampiyonluklar yaşadım. Ama Lyon'un geleceğim için harika bir seçenek olduğunu gördüm ve yeni bir meydan okuma için teklifi kabul ettim. Bu milli takıma seçilmek için de iyi bir fırsat" diye konuştu.

Marcelo, takımın kaptanı olacağı iddiaları için de "Kaptanlık pazubandı mı? Bunun seçimini teknik direktörümüz yapacak. Ben takıma yardım etmek için buradayım. Sadece pazubandla liderlik olmaz" ifadelerini kullandı.