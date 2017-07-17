Beşiktaş'tan radikal karar yolda
UEFA Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın 2 ylı ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetmesi camiaya bomba gibi düştü.
Başkan Fikret Orman'ın Hukuk İşlerinden sorumlu yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 13 Temmuz'da bizzat giderek savunma yapması da UEFA'nın görüşünü değiştirmedi ve '2 yıl ertelemeli 1 yıl men' kararı aynen yürürlüğe girdi.
Bu karar yöneticiler tarafından 'büyük haksızlık' olarak değerlendirilirken UEFA'nın Türk kulüplerine uyguladığı çifte standartın bir kez daha belgelendiği de dile getirildi.
Bunun yanı sıra Beşiktaş Yönetim Kurulu cezanın ilk açıklandığı 19 Nisan tarihinden itibaren düşünmeye başladıkları radikal bir kararı da hayata geçirmeyi şimdi daha net bir şekilde gündeme alacak. Bu radikal karar ise 2 yıl boyunca Avrupa Kupalarında 'deplasman maçlarında taraftar hakkından vazgeçmek' olacak. Önümüzdeki haftalarda yapılacak yönetim kurulu toplantılarında 'deplasmanda taraftar hakkından vazgeçmeyi' enine boyuna tartışacak olan yönetim çok büyük bir ihtimalle bu kararı uygulamaya geçirecek ve 2 yıl boyunca deplasman maçlarında taraftar hakkını kullanmayacak.
Beşiktaş yönetimi bu kararı Şampiyonlar Ligi sayesinde kazanılan ve 30 milyon Euro'yu geçen gelirden olmamak için en ufak bir riske girmemek adına almayı düşünüyor.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:00
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G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 15
Yorum
Aslan LENS IY TOPCU ALANDA IS YAPAR
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Göztepe yolcusu
Toplam 7
Yorum
Aslan HAKANIN SON YILI KALSIN BIZDE OYNASIN AHMET YADA SERDARI KIRAYA VERIN NE AHMET NEDE SAKAT SERDAN HAKANIN KALITESINDE
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Dursun Özbek'ten transfer sözleri
Toplam 21
Yorum
TARAFTAR CEBINDEN KURUŞ KATKI YAPMAYAN,BİR KEZ MAÇA BİLET ALIP GİTMEYEN ELEŞTİRİYOR,BU TARAFTARLIK DEĞİLDİR
Beşiktaş'tan radikal karar yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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