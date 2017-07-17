Berk Hacıgüzeller: "Başka kayıtlar da var"
Beşiktaş yöneticisi Berk Hacıgüzeller, UEFA'dan gelen cezayı yorumladı. Duruşmada, stat dışında tren istasyonunda Lyon taraftarlarının üzerine meşale fırlatılma görüntülerinin yer aldığını belirten Hacıgüzeller; Beşiktaş'ın maytap atma konularında da UEFA'da kaydı bulunduğunu söyledi.
UEFA Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın Lyon maçı nedeniyle aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti. Konuyla ilgili olarak Ntv Spor'a konuşan Berk Hacıgüzeller, "Gerçekten çok hassas 2 yıl geçirecek Beşiktaş" dedi.
Beşiktaş'ın dosyası kabarık
Siyah-beyazlıların maytap ve meşale atılması konularında UEFA'da başka cezai kayıtlarının da bulunduğunu belirten Hacıgüzeller, "UEFA'nın taraftar kavramı geniş tutulmuş vaziyette. İstanbul'da kendi götürdüğünüz taraftarlar ile orada sizi destekleyen taraftarlar aynı statüde görünüyor. Tüm takımlar için geçerli. Beşiktaş'ın maytap atma konularında da UEFA'da kaydı bulunuyor maalesef. Tüm bunları değerlendirdiğimizde 3.5 saatlik bir duruşma neticesinde bizler umutluyduk ama maalesef kararın onaylanmış olduğu bize tebliğ edildi." diye konuştu.
Stat dışında dikkat etmek gerekiyor
Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten siyah-beyazlı yönetici bu yaptırımınprovokasyona açık olduğunu belirterek, "Başkanımız Çin'de. Döndükten sonra yönetim kurulunda değerlendirme yapacağız. Duruşmada bize stat dışında tren istasyonunda Lyon taraftarlarının trenden inmesi esnasında 50 metre ötede Beşiktaş taraftarların 4 adet meşaleyi bir grubun fırlatıyor olması da dosyaya girmiş. Bu da üzücü maalesef. Tabi diğer tarafta önümüzdeki 2 sezonda dikkatli olmak lazım. Tüm statlarda ve stat dışında bile en küçük hadisenin Beşiktaş aleyhinde kullanılması muhtemel." ifadelerini kullandı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:56
Berk Hacıgüzeller: "Başka kayıtlar da var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.