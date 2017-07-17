UEFA Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın Lyon maçı nedeniyle aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti. Konuyla ilgili olarak Ntv Spor'a konuşan Berk Hacıgüzeller, "Gerçekten çok hassas 2 yıl geçirecek Beşiktaş" dedi.



Beşiktaş'ın dosyası kabarık

Siyah-beyazlıların maytap ve meşale atılması konularında UEFA'da başka cezai kayıtlarının da bulunduğunu belirten Hacıgüzeller, "UEFA'nın taraftar kavramı geniş tutulmuş vaziyette. İstanbul'da kendi götürdüğünüz taraftarlar ile orada sizi destekleyen taraftarlar aynı statüde görünüyor. Tüm takımlar için geçerli. Beşiktaş'ın maytap atma konularında da UEFA'da kaydı bulunuyor maalesef. Tüm bunları değerlendirdiğimizde 3.5 saatlik bir duruşma neticesinde bizler umutluyduk ama maalesef kararın onaylanmış olduğu bize tebliğ edildi." diye konuştu.



Stat dışında dikkat etmek gerekiyor

Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten siyah-beyazlı yönetici bu yaptırımınprovokasyona açık olduğunu belirterek, "Başkanımız Çin'de. Döndükten sonra yönetim kurulunda değerlendirme yapacağız. Duruşmada bize stat dışında tren istasyonunda Lyon taraftarlarının trenden inmesi esnasında 50 metre ötede Beşiktaş taraftarların 4 adet meşaleyi bir grubun fırlatıyor olması da dosyaya girmiş. Bu da üzücü maalesef. Tabi diğer tarafta önümüzdeki 2 sezonda dikkatli olmak lazım. Tüm statlarda ve stat dışında bile en küçük hadisenin Beşiktaş aleyhinde kullanılması muhtemel." ifadelerini kullandı.