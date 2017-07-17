 Avrupa takımı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Avrupa takımı

    Avrupa takımı
    Eski yönetici , Beşiktaş'ın 2 senedir izlediği transfer politikasıyla tam bir Avrupa takımına dönüştüğünü söyledi. Keçeli, "Sadece bir forvet gerekli. Stoper takım içinden de çıkarılır" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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