Kartal alçaktan uçuyor!

Beşiktaş, dün kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı. Futbolcular paraşüt takarak rüzgara karşı koştular

Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaşlı futbolcular dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde kuvvet, denge ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Lig başlamadan önce özellikle güç idmanlarına ağırlık veren Kara Kartallar, dün sabah rüzgara karşı paraşüt takarak güçlenme antrenmanı yaptılar. Bununla da yetinmeyen oyuncular, bellerine bağladıkları ipin sonuna ağırlık koyarak kısa mesafeli depar çalışmasında bulundular.



Antrenman sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlarken, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak uygulandı. İdman kondisyon çalışmaları sonrası ayak tenisi çalışması ile sona erdi. Akşamki idmana ise 15 Temmuz nedeniyle yapılan anma törenine katılmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne giden teknik direktör Şenol Güneş ile kaptan Tolga Zengin katılmadı. İdmanı yardımcı antrenör Şeref Çiçek yönetti.