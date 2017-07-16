Kartal alçaktan uçuyor!
Beşiktaş, dün kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı. Futbolcular paraşüt takarak rüzgara karşı koştular
Antrenman sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlarken, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak uygulandı. İdman kondisyon çalışmaları sonrası ayak tenisi çalışması ile sona erdi. Akşamki idmana ise 15 Temmuz nedeniyle yapılan anma törenine katılmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne giden teknik direktör Şenol Güneş ile kaptan Tolga Zengin katılmadı. İdmanı yardımcı antrenör Şeref Çiçek yönetti.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:24
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
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mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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