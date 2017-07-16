 Beşiktaş'ta hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Beşiktaş'ta hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

    Denge ve kondisyon çalışmalarının yer aldığı uygulamalar sonrası oyuncular, pas çalışması, 5'e 2 ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptı.

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını bu akşam oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibiyle tesislerde karşı karşıya gelecek.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:51
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