Talisca antrenmana çıktı
Beşiktaş'ta sezon öncesi çalışmalarına geç katılan Talisca, takımla ilk idmanına çıktı.
Beşiktaş'ın Benfica'dan 1 sene daha kiraladığı ancak annesinin hastalığını öne sürerek sezon başı hazırlıklarına katılmayan Anderson Talisca, sabah antrenmanında siyah-beyazlı ekiple çalışmalara başladı. Brezilyalı yıldız oyuncu, takımla birlikte ısınma koşuları yapıtıktan sonra çalışmaya bireysel olarak devam etti.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:27
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Lazio’nun Tolgay ısrarı
Toplam 3
Yorum
Kartal Hiç olmasa 10 milyondan aşağı göndermeyin.
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Bugünkü rakip Marsilya
Toplam 6
Yorum
kıbrıslı bu takımdan bir halt olmaz. sonra aziz başkan başlar maçlara kimse gelmiyor. diye kimi seyredeceğim.
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''O yazı benim için değerli''
Toplam 10
Yorum
kraliçe ingiltere kraliçesi diyoki bi kriz durumunda ben halkıma 10 yıl bakar paralarını öderim demekki gerçekten bişeyler
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