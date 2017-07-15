Talisca antrenmana çıktı

Beşiktaş'ın Benfica'dan 1 sene daha kiraladığı ancak annesinin hastalığını öne sürerek sezon başı hazırlıklarına katılmayan Anderson Talisca, sabah antrenmanında siyah-beyazlı ekiple çalışmalara başladı. Brezilyalı yıldız oyuncu, takımla birlikte ısınma koşuları yapıtıktan sonra çalışmaya bireysel olarak devam etti.