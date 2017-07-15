 Talisca antrenmana çıktı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Talisca antrenmana çıktı

    Talisca antrenmana çıktı

    Beşiktaş'ta sezon öncesi çalışmalarına geç katılan Talisca, takımla ilk idmanına çıktı.

    Beşiktaş'ın Benfica'dan 1 sene daha kiraladığı ancak annesinin hastalığını öne sürerek sezon başı hazırlıklarına katılmayan Anderson Talisca, sabah antrenmanında siyah-beyazlı ekiple çalışmalara başladı. Brezilyalı yıldız oyuncu, takımla birlikte ısınma koşuları yapıtıktan sonra çalışmaya bireysel olarak devam etti.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:27
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