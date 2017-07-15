Messi'yi al başkan
Hollandalı yıldız, “Kiminle birlikte oynamak istediğimi soruyorlar. Beşiktaş alırsa Messi ile oynamak isterim” diyerek Başkan Fikret Orman’a göndermede bulundu.
SADECE 5 GÜN DİNLENDİM
Sezon öncesinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Babel şöyle devam etti: "Bizi zorlu bir sezon bekliyor ve bu doğrultuda sıkı çalışıyoruz. Ben de izinli olduğumuz dönemde bazı alışkanlıklarımı değiştirdim. Futbolda birçok bireysel antrenör tatilin 1-2 haftasında dinlen der. Ben bunu değiştirip sadece 5 gün dinlendim ve sonra antrenmanlara başladım. Daha önceki dönemlerde düşük tempoda başlayıp tempoyu yükseltirdim."
SPİELBERG'E RAKİP
Beşiktaş'ın parçası olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Babel, "Bu takıma Ocak ayında katıldım ve gurur duyuyorum. Beni bu takıma kazandıranlara da minnet duyuyorum. Şampiyonluğun, başarının bir parçası olduk. Umarım bu sezon da başarılı oluruz" dedi. Babel, sinemaya olan ilgisi için de "Futbol kariyerim bittiğinde Steven Spielberg'le ortak bir kariyer olabilir " yorumunu yaptı.
PEPE'YLE SEVİYE ATLARIZ
Hollandalı yıldız Babel, deneyim sahibi olmanın büyük avantaj sağladığını ifade etti. Siyahi yıldız, "Mesela Pepe gibi bir oyuncu geldiği zaman seviye atlamanız açısından büyük katkı sağlar. Henüz kadromuz tamamlanmış değil. Tamamlandığı zaman Avrupa da dahil, önemli transferler yapan takımlarla baş edebileceğiz. Bunun için 1 değil 2 adım atmamız gerekiyor" diye konuştu. Babel, Vodafone Park'ın atmosferini özlediğini belirterek, "Türkçe'yi tam anlayamıyorum ama taraftarlarla futbolcuların birlikte yaptığı üçlü tezahüratı benim favorim" dedi.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
Messi'yi al başkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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