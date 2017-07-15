 Messi'yi al başkan – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Messi'yi al başkan

    Messi'yi al başkan

    Hollandalı yıldız, “Kiminle birlikte oynamak istediğimi soruyorlar. Beşiktaş alırsa Messi ile oynamak isterim” diyerek Başkan Fikret Orman’a göndermede bulundu.

    Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu , Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisinin hücum hattında forma giyebileceğini ifade eden Babel, "Aslına bakarsanız forvet oynayabilirim ama kariyerim boyunca tutturduğum istatistiklere bakıldığında tam anlamıyla bir golcü olduğumu söyleyemem. 20 gol atmadım hiç. Topu saklayabilirim, arkadaşlarıma servis yapabilirim ama tam anlamıyla forvet oynayabileceğimi söyleyemem. Kiminle oynamak istediğime gelirsek, Beşiktaş transfer ederse eğer Messi'yle oynamak isterim" diye konuştu.

    SADECE 5 GÜN DİNLENDİM
    Sezon öncesinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Babel şöyle devam etti: "Bizi zorlu bir sezon bekliyor ve bu doğrultuda sıkı çalışıyoruz. Ben de izinli olduğumuz dönemde bazı alışkanlıklarımı değiştirdim. Futbolda birçok bireysel antrenör tatilin 1-2 haftasında dinlen der. Ben bunu değiştirip sadece 5 gün dinlendim ve sonra antrenmanlara başladım. Daha önceki dönemlerde düşük tempoda başlayıp tempoyu yükseltirdim."

    SPİELBERG'E RAKİP
    Beşiktaş'ın parçası olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Babel, "Bu takıma Ocak ayında katıldım ve gurur duyuyorum. Beni bu takıma kazandıranlara da minnet duyuyorum. Şampiyonluğun, başarının bir parçası olduk. Umarım bu sezon da başarılı oluruz" dedi. Babel, sinemaya olan ilgisi için de "Futbol kariyerim bittiğinde Steven Spielberg'le ortak bir kariyer olabilir " yorumunu yaptı.

    PEPE'YLE SEVİYE ATLARIZ
    Hollandalı yıldız Babel, deneyim sahibi olmanın büyük avantaj sağladığını ifade etti. Siyahi yıldız, "Mesela Pepe gibi bir oyuncu geldiği zaman seviye atlamanız açısından büyük katkı sağlar. Henüz kadromuz tamamlanmış değil. Tamamlandığı zaman Avrupa da dahil, önemli transferler yapan takımlarla baş edebileceğiz. Bunun için 1 değil 2 adım atmamız gerekiyor" diye konuştu. Babel, Vodafone Park'ın atmosferini özlediğini belirterek, "Türkçe'yi tam anlayamıyorum ama taraftarlarla futbolcuların birlikte yaptığı üçlü tezahüratı benim favorim" dedi.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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