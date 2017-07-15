 Marcelo resmen Lyon’da – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    resmen ’da

    Marcelo resmen Lyon’da

    Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'a transfer olan , Fransız kulübüne imzayı attı.

    Brezilyalı stoper, 7.5 milyon euro bonservisle transfer olduğu ile resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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