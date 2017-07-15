Güneş ve Zengin, 15 Temmuz törenine katıldı
Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş günün ikinci idmanını yardımcı antrenörler yönetiminde yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş ile kaptan Tolga Zengin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan 15 Temmuz Şehitleri'ni anma törenine katıldıkları için idmanda yer almadılar.
Yardımcı antrenörler Şeref Çiçek ve Miguel Peiro tarafından yönetilen idman 1.5 saate yakın sürdü.Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti.İdman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.Çift kale maç esnasında Tosic ile çarpışan kaleci Boyko sakatlandı ve idmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.
Çalışmalara bu sabah itibari ile başlayan Anderson Talisca, Gökhan Gönül ile beraber bireysel antrenman yaptı.
Beşiktaş yarın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Hollanda 2.lig ekiplerinden Fortuna Sittard ile ilk hazırlık maçını yapacak. Karşılaşma saat 18:00'de başlayacak.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:44
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 6
Yorum
UMUT KİMİ GETİRİRSENİZ SNAİJDERİN İZİNİ SİLEMEYECEKSİNİZ. BEN HER SENE GS NİN 3 TANE FORMA VE ÇEŞİTLİ ÜRÜN ALIRKEN.BU SENE HİÇ BİR ŞEY ALMIYACAM.
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"Beşiktaş ile görüşüyoruz"
Toplam 18
Yorum
mahmut k Yusuf belki yetenekli ama geçen sene hiç bir şey veremedi takıma, bi hava değişikliği lazım ... birde egosunu törpülemesi, alçakgönüllülüğü
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''Tudor artık tanıyordur''
Toplam 20
Yorum
4 trilyonluk geri pas selcuk gs yazarlarıhepinize küfür etcem az kaldı selcuk ve yasini kolluyan ve yazmıyan tüm gs yazarlarına yakında saydıracam bu ikili gidecek
Güneş ve Zengin, 15 Temmuz törenine katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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