 Güneş ve Zengin, 15 Temmuz törenine katıldı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Güneş ve Zengin, 15 Temmuz törenine katıldı

    Güneş ve Zengin, 15 Temmuz törenine katıldı

    Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş günün ikinci idmanını yardımcı antrenörler yönetiminde yaptı. Teknik direktör ile kaptan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan 15 Temmuz Şehitleri'ni anma törenine katıldıkları için idmanda yer almadılar.

    Yardımcı antrenörler Şeref Çiçek ve Miguel Peiro tarafından yönetilen idman 1.5 saate yakın sürdü.Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti.İdman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.Çift kale maç esnasında Tosic ile çarpışan kaleci Boyko sakatlandı ve idmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.

    Çalışmalara bu sabah itibari ile başlayan Anderson Talisca, Gökhan Gönül ile beraber bireysel antrenman yaptı.
    Beşiktaş yarın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Hollanda 2.lig ekiplerinden Fortuna Sittard ile ilk hazırlık maçını yapacak. Karşılaşma saat 18:00'de başlayacak.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güneş ve Zengin, 15 Temmuz törenine katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.