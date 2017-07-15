Güneş ve Zengin, 15 Temmuz törenine katıldı

Yardımcı antrenörler Şeref Çiçek ve Miguel Peiro tarafından yönetilen idman 1.5 saate yakın sürdü.Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti.İdman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.Çift kale maç esnasında Tosic ile çarpışan kaleci Boyko sakatlandı ve idmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı.



Çalışmalara bu sabah itibari ile başlayan Anderson Talisca, Gökhan Gönül ile beraber bireysel antrenman yaptı.

Beşiktaş yarın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Hollanda 2.lig ekiplerinden Fortuna Sittard ile ilk hazırlık maçını yapacak. Karşılaşma saat 18:00'de başlayacak.