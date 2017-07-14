Talisca'dan dikkat çeken mesaj
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıklarına henüz katılmayan ancak kampa katılmak için yola çıktığını duyuran Anderson Talisca, "Diğer kulüplerin ilgisini ve transfer konularını menajerlerime bıraktım" diyerek transfere açık kapı bıraktı.
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıklarına henüz katılmayan ancak kampa katılmak için yola çıktığını duyuran Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca, ülke basınına açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın ceza vermeye hazırlandığı Talisca, "Bu kulübe, taraftarlara ve ülkeye aşığım. Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve yeniden çalışmalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Brezilya'da biraz daha kalmaya ihtiyacım vardı çünkü annem hastaydı. Sorunu çözdüm, sadece harika bir sezon öncesi geçirmeyi düşünüyorum. Tek düşüncem, kulübün hizmetinde olmak. Pazarlıkları, diğer kulüplerin ilgisini ve transfer konularını menajerlerime bıraktım. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmek için sahaya odaklanmam gerekiyor. Taraftarların enerjisini hatırlamak harika" ifadesini kullandı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:40
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İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
Talisca'dan dikkat çeken mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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