 Talisca'dan dikkat çeken mesaj – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    'dan dikkat çeken mesaj

    Talisca'dan dikkat çeken mesaj

    'ta yeni sezon hazırlıklarına henüz katılmayan ancak kampa katılmak için yola çıktığını duyuran Anderson , "Diğer kulüplerin ilgisini ve transfer konularını menajerlerime bıraktım" diyerek transfere açık kapı bıraktı.

    'ta yeni sezon hazırlıklarına henüz katılmayan ancak kampa katılmak için yola çıktığını duyuran Brezilyalı oyuncu Anderson , ülke basınına açıklama yaptı.

    Beşiktaş'ın ceza vermeye hazırlandığı Talisca, "Bu kulübe, taraftarlara ve ülkeye aşığım. Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve yeniden çalışmalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Brezilya'da biraz daha kalmaya ihtiyacım vardı çünkü annem hastaydı. Sorunu çözdüm, sadece harika bir sezon öncesi geçirmeyi düşünüyorum. Tek düşüncem, kulübün hizmetinde olmak. Pazarlıkları, diğer kulüplerin ilgisini ve transfer konularını menajerlerime bıraktım. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmek için sahaya odaklanmam gerekiyor. Taraftarların enerjisini hatırlamak harika" ifadesini kullandı.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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