 Şampiyonluğun 1 numarası Kartal – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Şampiyonluğun 1 numarası Kartal

    Şampiyonluğun 1 numarası Kartal
    İddaa, 2017-2018 Sezonu Spor Toto Süper Ligi şampiyonluk oranları açıklandı. İddaa, son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ı yine favori olarak gösterdi. Siyah beyazlıların şampiyonluk oranı 2.10 olarak belirlendi. İşte Şampiyonluk oranları: BEŞİKTAŞ 2.10, F.Bahçe 3.00, G.Saray 4.50, Başakşehir 10.00, Trabzonspor 30.00.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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