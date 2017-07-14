Rekabet iyidir
Caner ve Cenk Tosun korkmuyor.
Siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Caner Erkin, yeni sezon öncesinde umutlu konuştu. Beşiktaş'ı tercih ettiği için çok mutlu olduğunu, kafasında en küçük bir soru işareti kalmadığını belirten milli yıldız, "Geçen sene geldiğimde de Adriano vardı, şimdi yine var. Güzel bir rekabet olacak. İlk 11'de oynayacağıma inanıyorum, elbette buna hocamız karar verecek. Artık hocamız bizi, biz de onu tanıyoruz. Sahada olmak için her şeyimizi vereceğiz. Alternatifli bir takımız. Kimin nerede oynayacağını hoca daha iyi bilir" dedi.
Daha kuvvetli olmalıyız
Takımın güçlenmesi için takviye olmasının her zaman pozitif sonuçlar doğuracağını belirten Caner şöyle devam etti: "Pepe'nin gelmesiyle de daha güçlü bir takım olur ve yine şampiyonluğu göğüsleriz. Bütün takımlar kuvvetleniyor, bizim daha da kuvvetli olmamız lazım. Hocamız daha iyi olmamızı istiyor. Kalitemizi üst seviyeye çekmemiz gerekiyor ve hoca da bunun için gerekli çalışmaları yaptırıyor.. Ben de zor bir süreç geçirdim ama son haftalarda çok oynamak istedim. Sabırsızlandım ama hocam beni frenledi, iyi ki de oynamama izin vermemiş. Farklı bir durum olsa belki nüksedebilirdi."
CENK: BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVİYORUM AMA AVRUPA'DA DA OYNAMAK İSTİYORUM
Beşiktaş'ın skorer forveti Cenk Tosun, Avrupa hedefinin olduğunu belirterek, "Kulübe faydalı olacak teklif geldiğinde başkanımız bunu değerlendirecektir. Oturup konuşuruz. Mustafa ve ben varım. Bu durumda Başkanımız da ayrılmamızı istemez. Avrupa'ya gidip vatanımızı bayrağımızı gururlandırmamda da hiçbir sakınca yok. Ben Avrupa'yı çok isterim" dedi. Geçen yıl en verimli sezonunu geçirdiğini belirten Cenk şöyle devam etti: "Bu sezonki planlarım ve hedeflerim şampiyonluk. En büyük hedeflerimiz arasında Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak var. Ben de rekorumu kırmak istiyorum. Bu sene gol krallığını kazanmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.
Kendime güveniyorum
İsmi Beşiktaş ile anılan forvet oyuncuları ile ilgili açıklamalarda bulunan Tosun, "Arayışlar olması normal. Beşiktaş'a her sene forvet geliyor. Ben kendime güveniyorum. Rekabet olması her zaman iyi. Forvetler alınması gerek, benim adıma da alınacak. Son 2 senede 42 maç oynadım. Sahada hocamın her söylediğini eksiksiz yapmaya çalışıyorum. Bu sene ilk 11'e girmek için elimden geleni yapacağım" yorumunu yaptı.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:55
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Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
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