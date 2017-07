Rekabet iyidir

ADRİANO

Siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu, yeni sezon öncesinde umutlu konuştu. Beşiktaş'ı tercih ettiği için çok mutlu olduğunu, kafasında en küçük bir soru işareti kalmadığını belirten milli yıldız, "Geçen sene geldiğimde devardı, şimdi yine var. Güzel bir rekabet olacak., elbette buna hocamız karar verecek. Artık hocamız bizi, biz de onu tanıyoruz. Sahada olmak için her şeyimizi vereceğiz.bir takımız. Kimin nerede oynayacağını hoca daha iyi bilir" dedi.Takımıngüçlenmesi için takviye olmasının her zamansonuçlar doğuracağını belirten Caner şöyle devam etti: "Pepe'nin gelmesiyle de daha güçlü bir takım olur ve yine şampiyonluğu göğüsleriz. Bütün takımlar, bizim daha da kuvvetli olmamız lazım. Hocamız daha iyi olmamızı istiyor.üst seviyeye çekmemiz gerekiyor ve hoca da bunun için gerekli çalışmaları yaptırıyor.. Ben de zor bir süreç geçirdim ama son haftalarda çok oynamak istedim. Sabırsızlandım ama hocam beni, iyi ki de oynamama izin vermemiş. Farklı bir durum olsa belki nüksedebilirdi."Beşiktaş'ınskorer forveti Cenk Tosun , Avrupa hedefinin olduğunu belirterek, ". Oturup konuşuruz. Mustafa ve ben varım. Bu durumda Başkanımız da ayrılmamızı istemez. Avrupa'ya gidip vatanımızı bayrağımızı gururlandırmamda da hiçbir sakınca yok. Ben" dedi. Geçen yıl en verimli sezonunu geçirdiğini belirten Cenk şöyle devam etti: "Bu sezonki planlarım ve hedeflerim şampiyonluk. En büyük hedeflerimiz arasındavar. Ben de rekorumu kırmak istiyorum. Bu sene gol krallığını kazanmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.İsmi Beşiktaş ile anılan forvet oyuncuları ile ilgili açıklamalarda bulunan Tosun, "Arayışlar olması normal. Beşiktaş'a her senegeliyor. Ben kendime güveniyorum. Rekabet olması her zaman iyi. Forvetler alınması gerek, benim adıma da alınacak. Son 2 senede 42 maç oynadım. Sahada hocamın her söylediğini eksiksiz yapmaya çalışıyorum. Bu senegirmek için elimden geleni yapacağım" yorumunu yaptı.