 Quaresma tatilin tadını çıkarıyor – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Quaresma tatilin tadını çıkarıyor

    Quaresma tatilin tadını çıkarıyor
    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Sezon sonunda oynanan Konfederasyon Kupası yüzünden yeteri kadar tatil yapamayan Portekizli oyuncu ülkesinin güneyinde bulunan Algarve'de ailesiyle beraber deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Quaresma tatilin tadını çıkarıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.