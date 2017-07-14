Quaresma tatilin tadını çıkarıyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Sezon sonunda oynanan Konfederasyon Kupası yüzünden yeteri kadar tatil yapamayan Portekizli oyuncu ülkesinin güneyinde bulunan Algarve'de ailesiyle beraber deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.