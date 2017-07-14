 Marcelo yerine Mangala – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Marcelo yerine Mangala

    Marcelo yerine Mangala

    Brezilyalı stoperini Lyon’a satan siyah-beyazlılar 26 yaşındaki Fransız yıldız için girişimlerini hızlandırdı.

    Pepe'nin gelmesiyle rahatlayan, Marcelo'nun gitmesiyle ile yeniden stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gözler geçen sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen 'ya çevrildi. Mangala için resmi temaslarını sürdüren Beşiktaş, Fransız oyuncu ve kulübü M. City ile transfer görüşmelerine devam ederken; tecrübeli stoperi kiralamak için İngiliz ekibine birkaç gün içerisinde son teklifin sunulacağı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de transferine sıcak baktığı 26 yaşındaki Mangala'nın yeni adresinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

    PLASE KURT ZOUMA
    Manchester City'nin Valencia'ya kiraladığı Mangala, 29 lig maçında forma giydi ve 2 gol attı. Bu arada son gelişmelerden sonra stoper mevkiinde gündeme gelen en yeni isim ise Chelsea'nin oyuncusu olan Kurt Zouma oldu. İngiliz kulübüne genç savunmacının kiralık şartlarını soran transfer komitesi Chelsea'den gelecek cevabı beklemeye başladı. Vida ve Kolarov isimlerinin ise askıya alındığı ifade edildi.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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