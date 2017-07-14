Marcelo yerine Mangala
Brezilyalı stoperini Lyon’a satan siyah-beyazlılar 26 yaşındaki Fransız yıldız Eliaquim Mangala için girişimlerini hızlandırdı.
PLASE KURT ZOUMA
Manchester City'nin Valencia'ya kiraladığı Mangala, 29 lig maçında forma giydi ve 2 gol attı. Bu arada son gelişmelerden sonra stoper mevkiinde gündeme gelen en yeni isim ise Chelsea'nin oyuncusu olan Kurt Zouma oldu. İngiliz kulübüne genç savunmacının kiralık şartlarını soran transfer komitesi Chelsea'den gelecek cevabı beklemeye başladı. Vida ve Kolarov isimlerinin ise askıya alındığı ifade edildi.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:33
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Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
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Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
Marcelo yerine Mangala haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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