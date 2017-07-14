 Marcelo resmen Lyon’da – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    resmen ’da

    Marcelo resmen Lyon’da

    , 'nun transferinde kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

    'un 'a, 7 milyon euro garanti, 500 bin euro da performansa dayalı; toplam 7,5 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Kulüpten yapılan teşekkür mesajında, ", karakteriyle, sahadaki özverisiyle, saha dışındaki tavırlarıyla Beşiktaşımıza çok yakıştığını her fırsatta gösterdi. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marcelo resmen Lyon’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.