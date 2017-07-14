Kartal’a yeni kule
Aboubakar için Porto ve Lorient ile anlaşmaya varamayan siyah-beyazlılar Fiorentina’nın 24 yaşındaki golcüsü Babacar için İtalyan ekibiyle söz kesti.
SADECE İMZAYA KALDI
Tarafların maddi konularda anlaşma sağladıkları, Babacar'ın da Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği aktarıldı. Beşiktaş ile Fiorentina arasındaki pazarlıkların tamamlanmak üzere olduğu ve son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Senegalli golcünün resmi sözleşme imzalayabileceği kaydedildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Babacar transferine onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı hocanın, yönetim tarafından kendisine önerilen Senegalli oyuncuyu genç ve atletik bir golcü olması nedeniyle kadrosunda görmek istediği belirtildi.
BABACAR KİMDİR?
Doğum Tarihi: 17 Mart 1993
Doğum Yeri: Senegal
Boy: 1.91 / Kilo: 85
Pozisyon: Santrfor
Kulübü: Fiorentina
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:00
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Toplam 35
Yorum
t4532 Paldır küldür külüstür saray!
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Galatasaray dondu!
Toplam 82
Yorum
t4532 Bırakın yerdeki FB'lileri, kargalar haberi havadayken duymuşsa gücü gülmekten tükenip patır patır düşmüşlerdir
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Trabzonspor'da keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
hakan yakındır isimli yorumcu aldınmı cevabını ben iddaa ediyorum bu sezon trabzon hem gs hem bjk hem fb den daha iyi olacak yani şampıyonnnn
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