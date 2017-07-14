 Kartal’a yeni kule – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kartal’a yeni kule

    Kartal’a yeni kule

    Aboubakar için Porto ve Lorient ile anlaşmaya varamayan siyah-beyazlılar Fiorentina’nın 24 yaşındaki golcüsü Babacar için İtalyan ekibiyle söz kesti.

    Beşiktaş golcü transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi.. Marcelo'nun Lyon'a satılmasıyla gerekli olan maddi kaynağa ulaşan Beşiktaş'ta transferden sorumlu Asbaşkan Umut Güner Floransa'ya giderek 24 yaşındaki Senegalli golcü Khouma Babacar için Fiorentina kulübü ile pazarlık masasına oturdu. İtalyan ekibi ile yapılan görüşmede menajer Ahmet Bulut da yer aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Marcelo'nun 7.5 milyon euro karşılığında Lyon'a satılmasıyla rahat bir nefes alırken, Güner'in, Fiorentina kulübü yöneticileriyle Babacar için el sıkıştığı ifade edildi.

    SADECE İMZAYA KALDI
    Tarafların maddi konularda anlaşma sağladıkları, Babacar'ın da Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği aktarıldı. Beşiktaş ile Fiorentina arasındaki pazarlıkların tamamlanmak üzere olduğu ve son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Senegalli golcünün resmi sözleşme imzalayabileceği kaydedildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Babacar transferine onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı hocanın, yönetim tarafından kendisine önerilen Senegalli oyuncuyu genç ve atletik bir golcü olması nedeniyle kadrosunda görmek istediği belirtildi.

    BABACAR KİMDİR?
    Doğum Tarihi: 17 Mart 1993
    Doğum Yeri: Senegal
    Boy: 1.91 / Kilo: 85
    Pozisyon: Santrfor
    Kulübü: Fiorentina
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal’a yeni kule haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.