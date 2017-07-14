Kartal’a yeni kule

Aboubakar için Porto ve Lorient ile anlaşmaya varamayan siyah-beyazlılar Fiorentina’nın 24 yaşındaki golcüsü Babacar için İtalyan ekibiyle söz kesti.

Beşiktaş golcü transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi.. Marcelo'nun Lyon'a satılmasıyla gerekli olan maddi kaynağa ulaşan Beşiktaş'ta transferden sorumlu Asbaşkan Umut Güner Floransa'ya giderek 24 yaşındaki Senegalli golcü Khouma Babacar için Fiorentina kulübü ile pazarlık masasına oturdu. İtalyan ekibi ile yapılan görüşmede menajer Ahmet Bulut da yer aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Marcelo'nun 7.5 milyon euro karşılığında Lyon'a satılmasıyla rahat bir nefes alırken, Güner'in, Fiorentina kulübü yöneticileriyle Babacar için el sıkıştığı ifade edildi.



SADECE İMZAYA KALDI

Tarafların maddi konularda anlaşma sağladıkları, Babacar'ın da Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği aktarıldı. Beşiktaş ile Fiorentina arasındaki pazarlıkların tamamlanmak üzere olduğu ve son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Senegalli golcünün resmi sözleşme imzalayabileceği kaydedildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Babacar transferine onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı hocanın, yönetim tarafından kendisine önerilen Senegalli oyuncuyu genç ve atletik bir golcü olması nedeniyle kadrosunda görmek istediği belirtildi.



BABACAR KİMDİR?

Doğum Tarihi: 17 Mart 1993

Doğum Yeri: Senegal

Boy: 1.91 / Kilo: 85

Pozisyon: Santrfor

Kulübü: Fiorentina