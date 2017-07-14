 Gignac hazır kıta – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Gignac hazır kıta

    Gignac hazır kıta

    Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor.

    Marcelo'dan elde edeceği geliri forvet transferinde kullanacak olan yönetimin listesindeki ikinci isim . Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Fransız oyuncu için görüşmeler bir süre önce başlamıştı. Tigres ile bonservis bedeli konusunda 4 milyon euro'ya el sıkışan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki futbolcudan da olumlu yanıtı aldı. Beşiktaş'a transfer olmak istediğini yönetime aktaran Gignac, kulüplerin anlaşması halinde siyah-beyazlılar'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Bu arada Beşiktaş, Aboubakar defterini de tamamen kapatmadı. Yönetimin, Babacar ve Gignac transferlerinin resmiyet kazanmaması halinde Aboubakar için son bir hamle daha yaparak; Porto ve Lorient kulüpleriyle masaya oturacağı iddia edildi.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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