Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü
Beşiktaş akşam antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana istasyon çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılarda, Oğuzhan Özyakup salonda çalışırken, Gökhan Gönül bireysel programı doğrultusunda antrenman yaptı.
Antrenmanın ikinci bölümünde top kapma çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, orta şut çalışmaları sonrasında çift kale maç oynadı. İdman açma germe hareketleriyle sona erdi. Çalışmaya izinli olan Ricardo Quaresma, Pepe ve Anderson Talisca'nın yanı sıra ameliyat olan Gökhan Töre katılmadı.
Şenol Güneş, idman sonrasında Atınç Nukan ve Matej Mitrovic'i özel olarak çalıştırdı.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanlarla devam edecek.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:02
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Galatasaray'dan La Liga'ya transfer oldu
Toplam 9
Yorum
SALİH GÜLE GÜLE CENK. BAŞARILAR DİLİYORUZ.
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Semih formayı giydi
Toplam 5
Yorum
SALIH SENİ YUVADAN UÇURANLAR BİZE KÖTÜLÜK SANA İYİLİK YAPTILAR. BAŞARILI OLACAĞINDAN KESİNLİKLE EMİNİM. DAHA DA PARLAYACAĞINA İNANIYORUM.
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Galatasaray'da Sneijder'le yollar ayrıldı!
Toplam 6
Yorum
salih ALLAH AKIL FİKİR VERSİN BU YÖNETİCİLERE DE, TEKNİK KADROYA DA . ŞAPKALARINI KALDIRIP BAŞLARINA BAKSINLAR. KEL GÖRÜNÜYOR.
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