 Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak altında bir çalışma gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, top kontrolü, pas ve 5'e 2 çalışma yaptı. Oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen taktik çalışmanın ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

    Çalışmaya Gökhan Töre, Pepe, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca katılmadı.

    Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:16
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