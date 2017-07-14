Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak altında bir çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, top kontrolü, pas ve 5'e 2 çalışma yaptı. Oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen taktik çalışmanın ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Çalışmaya Gökhan Töre, Pepe, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca katılmadı.
Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:16
-
İşlem tamam
Toplam 18
Yorum
erdi fb sampıon olamaz bu oyunla cok zor
-
Süper Lig ekibinden Sneijder bombası
Toplam 1
Yorum
fener bu antalya boyunu aşan transferlerın pesıne dustu umarım 2 yıl sonra borç batagına dusup 2.lige dusmez
-
Acemi şansı
Toplam 109
Yorum
kendinizi kandirmayin asil acemiler bizimkiler bence adamlar bu takimdan iki tane yiyorsa demek ki bizde buyuk bir ariza var futbol oyunu sifir olan gs kendini ue
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.