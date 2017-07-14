 Anderson Talisca İstanbul’a geldi – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    İstanbul’a geldi

    Anderson Talisca İstanbul’a geldi
    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı ekip 3 Temmuz'dan bu yana çalışmalara başlarken geç gelen Talisca'ya para cezası verilmesi gündemde. Bu arada Kartal dün yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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