Talisca'dan dikkat çeken mesaj
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıklarına henüz katılmayan ancak kampa katılmak için yola çıktığını duyuran Anderson Talisca, "Diğer kulüplerin ilgisini ve transfer konularını menajerlerime bıraktım" diyerek transfere açık kapı bıraktı.
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıklarına henüz katılmayan ancak kampa katılmak için yola çıktığını duyuran Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca, ülke basınına açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın ceza vermeye hazırlandığı Talisca, "Bu kulübe, taraftarlara ve ülkeye aşığım. Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve yeniden çalışmalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Brezilya'da biraz daha kalmaya ihtiyacım vardı çünkü annem hastaydı. Sorunu çözdüm, sadece harika bir sezon öncesi geçirmeyi düşünüyorum. Tek düşüncem, kulübün hizmetinde olmak. Pazarlıkları, diğer kulüplerin ilgisini ve transfer konularını menajerlerime bıraktım. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmek için sahaya odaklanmam gerekiyor. Taraftarların enerjisini hatırlamak harika" ifadesini kullandı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:39
-
Mevlüt Erdinç, Başakşehir'de
Toplam 19
Yorum
gslee İstanbulspor başarıya aç oyuncularla ligimizde 2 ci oldu. Şimdi 2 ci sınıf transferle başarayı yakalamak üstelik seyircisiz çok zor.
-
Östersunds - Galatasaray | 20.00
Toplam 3
Yorum
MAICON MAICON MAICON OOOOOOO MAICON MAICON OOOOOOOOO MAICON>PEPE
-
İşte Tahkim'in Olcan Adın kararı
Toplam 21
Yorum
YETTINIZ ARTIK OZBEK KARDESLER AVRUPADAN OYUNCU ALDILAR SAHTE EVRAKLARLA OYNATMAYA KALKTILAR 4.5 MILYON EU. OLCANA 2.9 MILYON EU.ADAMLAR GS'DA YOKLAR
Talisca'dan dikkat çeken mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.