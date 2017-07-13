Moting’e sürpriz teklif
Gökhan Töre’nin sakatlığının ardından düğmeye basan Kara Kartal bonservisi elinde olan Kamerunlu kanat oyuncusuna teklif götürdü.
40 GOLE KATKI
Beşiktaş, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu Maxim Choupo-Moting'e ilk teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar, Moting'e yıllık 1,6 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme ve 1,6 milyon euro da imza parası önerdi. Son üç sezonda Schalke formasını terleten 1.89 boyundaki Moting; 106 resmi maçta 22 gol atarken, 18 de asist yaptı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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