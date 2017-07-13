Moting’e sürpriz teklif

Gökhan Töre’nin sakatlığının ardından düğmeye basan Kara Kartal bonservisi elinde olan Kamerunlu kanat oyuncusuna teklif götürdü.

Beşiktaş'ta, kiralık olarak gittiği İngiltere'den geri dönen, ancak idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatan Gökhan Töre'nin yerine takıma takviye yapılmasına karar verildi. Her iki kanatta da oynayabilecek oyuncu arayışlarına başlayan siyah-beyazlılarda, daha önce de gündemde olan Kamerunlu yeniden gündeme geldi ve teklif yapıldı.



40 GOLE KATKI

Beşiktaş, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu Maxim Choupo-Moting'e ilk teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar, Moting'e yıllık 1,6 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme ve 1,6 milyon euro da imza parası önerdi. Son üç sezonda Schalke formasını terleten 1.89 boyundaki Moting; 106 resmi maçta 22 gol atarken, 18 de asist yaptı.