 Moting’e sürpriz teklif – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Moting’e sürpriz teklif

    Moting’e sürpriz teklif

    Gökhan Töre’nin sakatlığının ardından düğmeye basan Kara Kartal bonservisi elinde olan Kamerunlu kanat oyuncusuna teklif götürdü.

    Beşiktaş'ta, kiralık olarak gittiği İngiltere'den geri dönen, ancak idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatan Gökhan Töre'nin yerine takıma takviye yapılmasına karar verildi. Her iki kanatta da oynayabilecek oyuncu arayışlarına başlayan siyah-beyazlılarda, daha önce de gündemde olan Kamerunlu yeniden gündeme geldi ve teklif yapıldı.

    40 GOLE KATKI
    Beşiktaş, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu Maxim Choupo-Moting'e ilk teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar, Moting'e yıllık 1,6 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme ve 1,6 milyon euro da imza parası önerdi. Son üç sezonda Schalke formasını terleten 1.89 boyundaki Moting; 106 resmi maçta 22 gol atarken, 18 de asist yaptı.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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