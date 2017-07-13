 Marcelo, Lyon’a satıldı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    , ’a satıldı

    Marcelo, Lyon’a satıldı

    Pepe’yi alan , takımın istikrar sembolü ’yu 8.5 milyon euro karşılığında Fransız temsilcisi ’a sattı.

    Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen , takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan 'yu, Fransız ekibi 'a sattı.. Geçtiğimiz günlerde 10 sezon Real Madrid'de forma giyen Pepe'yi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, sadece geçen sezon 45 resmi maçta görev yapan Brezilyalı stoperini 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a gönderdi. Lyon, sezon başından bu yana Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Marcelo'yu kadrosuna katmak için uğraşıyordu. En son 7.5 milyon euro teklif eden ancak siyah-beyazlıların 10 milyon euro istediği Marcelo için kulüpler 8.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi Marcelo'yu göndermeye sıcak bakmazken, UEFA ile yapılan FFP anlaşması siyah beyazlı yönetimin elini bağlıyor.

    BUGÜN İMZAYI ATACAK
    Aboubakar'ın takımdan ayrılması ile birlikte forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, Marcelo'nun satışından kazanılacak gelirle bu bölgedeki eksikliği tamamlamak istiyor. 30 yaşındaki futbolcu, dün saat 15.00'te tarifeli uçakla Fransa'ya giderken, Marcelo Guedes'in bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımına imza atması bekleniyor.

    REKOR KIRDI
    Beşiktaş'ın başarılı stoperi Marcelo Guedes, 8.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lyon'a transfer olurken, Brezilyalı oyuncunun bu transferi tarihe geçti. Lyon'un 30 yaş ve üzerinde bir oyuncuya ödediği en yüksek bonservis ücretini sahip olan Marcelo böylece rekor kırdı. Lyon en son Valbuena'ya 30 yaşındayken 6 milyon euro ödemişti.

    BAŞKAN'DAN VEDA MESAJI
    Brezilyalı stoperin Lyon'a satılması sonrasında taraftarlar, önemli bir ismi kaybetmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duymuş ve yönetime tepkilerini dile getirmişlerdi. Başkan Fikret Orman, instagram hesabından bir mesaj yayınlayıp hem bu tepkilere yanıt verdi, hem de Marcelo'ya veda etti. Orman mesajında, "Her şey güzel olacak. Marcelo'yu aldığımızda 'Küme düşmüş takımdan oyuncu alınır mı?' diyenler, şimdi 'Onu satan şampiyonluğu sattı' diyor. Liderlik popülarite için karar vermek değil, gerçek aşkın için doğruyu yapmaktır. Yolun açık olsun Marcelo'm." ifadelerini kullandı.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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