Marcelo, Lyon’a satıldı

Pepe’yi alan Beşiktaş, takımın istikrar sembolü Marcelo’yu 8.5 milyon euro karşılığında Fransız temsilcisi Lyon’a sattı.
BUGÜN İMZAYI ATACAK
Aboubakar'ın takımdan ayrılması ile birlikte forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, Marcelo'nun satışından kazanılacak gelirle bu bölgedeki eksikliği tamamlamak istiyor. 30 yaşındaki futbolcu, dün saat 15.00'te tarifeli uçakla Fransa'ya giderken, Marcelo Guedes'in bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımına imza atması bekleniyor.
REKOR KIRDI
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Marcelo Guedes, 8.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lyon'a transfer olurken, Brezilyalı oyuncunun bu transferi tarihe geçti. Lyon'un 30 yaş ve üzerinde bir oyuncuya ödediği en yüksek bonservis ücretini sahip olan Marcelo böylece rekor kırdı. Lyon en son Valbuena'ya 30 yaşındayken 6 milyon euro ödemişti.
BAŞKAN'DAN VEDA MESAJI
Brezilyalı stoperin Lyon'a satılması sonrasında taraftarlar, önemli bir ismi kaybetmelerinden dolayı büyük bir üzüntü duymuş ve yönetime tepkilerini dile getirmişlerdi. Başkan Fikret Orman, instagram hesabından bir mesaj yayınlayıp hem bu tepkilere yanıt verdi, hem de Marcelo'ya veda etti. Orman mesajında, "Her şey güzel olacak. Marcelo'yu aldığımızda 'Küme düşmüş takımdan oyuncu alınır mı?' diyenler, şimdi 'Onu satan şampiyonluğu sattı' diyor. Liderlik popülarite için karar vermek değil, gerçek aşkın için doğruyu yapmaktır. Yolun açık olsun Marcelo'm." ifadelerini kullandı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
Marcelo, Lyon’a satıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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