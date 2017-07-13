Lyon, Beşiktaş'a kazandırıyor
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, son senelerde Beşiktaş ile yaptığı transferlerle siyah-beyazlı kulüple arasındaki bağı oldukça sağlamlaştırdı. Kara Kartal, John Carew'den sonra Marcelo'yu da Olympique Lyon'a satarak, gerçekleştirdiği bu iki transferle Fransız ekibinden yaklaşık 10 Milyon Euro kar elde etti.
2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı kulübe kiralık olarak gelen ve geçen sezonun başında bonservisi alınan Brezilyalı oyuncu Marcelo, Beşiktaş'ta 2 sezonda oynadığı 61 maçın hepsine ilk 11 başlayarak etkili bir performans ortaya koydu. 30 yaşındaki stoper, forma giydiği 61 mücadelede 11 defa sarı kart görürken, 1 kez de kırmızı kart gördü.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:14
-
Beşiktaş'ın son bombası
Toplam 6
Yorum
HCK / BJK TALİSCA İLE MUKAYESE EDİLECEK BİR DURUMDA DEĞİL. KUMAŞI İYİ ANCAK ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VAR ŞU AN BİZİ TAŞIYAMAZ.....
-
"Galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
Toplam 4
Yorum
Cimbom Seninle aynı düşüncedeyim hoca neden bu kadar kötülenmeye çalışılıyor.Ben herkesin aksine sabredilirse Tudorun başarılı olacağına inanıyorum
-
Marcelo, Lyon’a satıldı
Toplam 7
Yorum
manisalı kartal Adam gibi Adamsın Başkanım sonuna kadar arkandayız Degerini bulan futbolcu satılır Başkanım seninle yepyeni bir çağ yaşıyoruz
Lyon, Beşiktaş'a kazandırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.