 Lazio’nun Tolgay ısrarı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    ’nun Tolgay ısrarı

    <a href="/index/lazio?id=80fcbd2d-8f7b-48ad-ae94-50b14161667d" class="" rel="tag">Lazio</a>’nun Tolgay ısrarı

    İtalyan ekibi , Beşiktaş'ın genç yıldızı 'ın peşini bırakmıyor.

    Sky Sports'dan Gianluca Di Marzio, 'nun inadının halen sürdüğünü açıkladı. Leiva'nın Liverpool'da devam etme kararı almasından sonra 'nun sportif direktörü Igli Tare'nin İstanbul'a giderek Beşiktaş'la Tolgay'ın bonservisi konusunda pazarlık yapacağını belirten Marzio, Beşiktaş'a çok cazip bir teklif sunulacağını iddia etti.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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